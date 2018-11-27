دينا الشربينى ترد على من وصفوها بـ«السلعوة»

27 نوفمبر 2018 - 09:52 ص

ردت الفنانة دينا الشربيني، على من قاموا بانتقاد شكلها وتشبيهها بـ«السلعوة»، عند نشرها فيديو تحدي الكيكي على أغنية «شوقنا» لعمرو دياب منذ عدة أشهر.

وقالت أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع على قناة الـ"DMC " إن أهلها علموها عدم التدخل في حياة الأفراد، وعدم رد الإساءة، مضيفة: "عمري ما اتريقت على شكل حد.. لكن كوميك "الحق السلعوة فكت.. موتني من الضحك".

بينما أضافت إسعاد يونس: "اتصلت بدينا وقت انتشار تلك الأحاديث، وفوجئت بردها على ضاحكة "السلعوة معاكي".

ووصلت دينا حديثها عن الست المصرية وصفا إياها «الست المصرية نكدية، وإحنا بطبعنا نميل للكآبة، وما يضايقني من الرجال هو محاولة تصدير الإحباط إلى زوجاتهم بسبب السمنة، والمفروض الزوج أو الزوجة ياخدوا بالهم من رشاقتهم».

واختتمت: «نفسي ترجع موضة الزوجة التخينة تاني، وجدتي الله يرحمها كانت دائما تقول لي: أنت رفيعة ومش بتاكلي.