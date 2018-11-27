  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

أبو حامد لـ"كبار العلماء" : لا توجد وصية علي عقولنا

أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "في حاجات بتم محدش يعرفها"

وزير الدفاع

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

أقل وأعلى سعر لـ"الدولار" في البنوك

الدولار يرتفع مجددا أمام الجنيه المصري

الخطيب

مصدر بـ"الأهلي" يكشف عن أهم 4 قرارات سيتم اتخاذها لإنقاذ الفريق

المتهمون

قصة الصديقين .. أحدهما افتقر والثاني اغتنى فكانت النتيجة "القتل"

أرشيفية

القبض على إعلامي شهير بتهمة سرقة الشقق

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

الصفحة الأخيرة

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية
مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

لن تصدق أهمية المياه لأجسادنا

#

بالفيديو.. سقوط "سفاح الأطفال" في حلب السورية

#

بالصور.. وصول أول طائرة من روسيا لمطار شرم الشيخ

#

تقنية جديدة تتيح الإنجاب دون الحاجة إلى ذكور

حلب

إيران

لافروف

المساجد

مقرات

استنكر الإعلامي السوري أبو الهدي الحمصي ما تقوم به المليشيات الإيرانية ، في مدينة حلب ، خاصة ما يحدث داخل مساجد أهل السنة.

وأضاف أبو الهدي الحمصي أن المليشيات الإيرانية  تقوم بفتح  مراكز دعوية وصحية للترويج لها في أحياء حلب الشرقية.

وكتب علي حسابه علي تويتر : " أن إيران قامت بتحويل مسجد "عروة البارقي" في حي مساكن هنانو إلى مقر لها وسمّته "جامع فاطمة الزهراء".

كما استنكر التصريحات التي تدلي بها القوات الأمريكية في سوريا : إن تواجدها في سوريا من أجل تحجيم دور إيران في سوريا.

وأكد الحمصي أن إيران مسموح لها بتحويل العواصم العربية إلى مراقد شيعية طائفية، وإنشاء فيالق وألوية بحجة القدس واحتلالها، بينما ممنوع على الشعب السوري الانتصار على نظام قتل أكثر من مليون إنسان، لافتا إلي أنه عالم يفتقد الإنسانية والمصداقية.

وحذر من التصريحات الروسية قائلا : مازالت روسيا تضحك على العالم وتقول إن المعارضة السورية تملك أسلحة كيماوية، والعالم صامت صمت القبور دون أدنى رد.

واستنكر تصريحات لافروف : " إن موسكو أنقذت سوريا من التفكك وستعيد الاستقرار لها.. روسيا  دمرت سوريا وحرقت أطفالها وحولتهم إلى أشلاء وهجّرت السوريين من مدنهم وقراهم".

وتساءل :  لو كانت المعارضة تملك أسلحة نوعية لكان بشار الأسد في خبر كان منذ السنة الأولى من الثورة السورية.. روسيا وإيران منبع الإرهاب.

وشدد الحمصي : "لن تستطيعوا قتل روح الثورة التي زرعت في قلوب الشرفاء والأحرار مهما كانت الضريبة، فقد قدمنا أرواحنا ودمائنا وشهدائنا، ومازالنا على العهد باقون، وهدفنا طرد الميليشيات الإيرانية والروسية ومحاسبة بشار" .

وأشار إلي أن الحالات الإنسانية كثيرة في الداخل السوري، وخاصة أهل الخيم هم أنفسهم حالات إنسانية كارثية بكل المقاييس، ونحن على أبواب الشتاء ونشاهد الخيم المهترئة الغير قابلة للسكن بأي حال من الأحوال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"
» وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب "أولى ثانوي"
» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"
» تعليق صادم من سما المصري على "الفياجرا النسائية"
» معتز الدمرادش يعلن رحيله عن "آخر النهار" .. وهذا هو بديله
» ترامب يلمّح لهذا الأمر الخطير بشأن "سي إن إن"
» هذا ما قاله عمرو أديب عن طلاق ياسمين عبدالعزيز
» أستاذ طرق: هذا هو الحل الأفضل لمشاكل المرور
» تعليق ناري لـ"أديب" على خلع نوارة نجم للحجاب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا