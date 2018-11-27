مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

27 نوفمبر 2018 - 10:02 ص

استنكر الإعلامي السوري أبو الهدي الحمصي ما تقوم به المليشيات الإيرانية ، في مدينة حلب ، خاصة ما يحدث داخل مساجد أهل السنة.

وأضاف أبو الهدي الحمصي أن المليشيات الإيرانية تقوم بفتح مراكز دعوية وصحية للترويج لها في أحياء حلب الشرقية.

وكتب علي حسابه علي تويتر : " أن إيران قامت بتحويل مسجد "عروة البارقي" في حي مساكن هنانو إلى مقر لها وسمّته "جامع فاطمة الزهراء".

كما استنكر التصريحات التي تدلي بها القوات الأمريكية في سوريا : إن تواجدها في سوريا من أجل تحجيم دور إيران في سوريا.

وأكد الحمصي أن إيران مسموح لها بتحويل العواصم العربية إلى مراقد شيعية طائفية، وإنشاء فيالق وألوية بحجة القدس واحتلالها، بينما ممنوع على الشعب السوري الانتصار على نظام قتل أكثر من مليون إنسان، لافتا إلي أنه عالم يفتقد الإنسانية والمصداقية.

وحذر من التصريحات الروسية قائلا : مازالت روسيا تضحك على العالم وتقول إن المعارضة السورية تملك أسلحة كيماوية، والعالم صامت صمت القبور دون أدنى رد.

واستنكر تصريحات لافروف : " إن موسكو أنقذت سوريا من التفكك وستعيد الاستقرار لها.. روسيا دمرت سوريا وحرقت أطفالها وحولتهم إلى أشلاء وهجّرت السوريين من مدنهم وقراهم".

وتساءل : لو كانت المعارضة تملك أسلحة نوعية لكان بشار الأسد في خبر كان منذ السنة الأولى من الثورة السورية.. روسيا وإيران منبع الإرهاب.

وشدد الحمصي : "لن تستطيعوا قتل روح الثورة التي زرعت في قلوب الشرفاء والأحرار مهما كانت الضريبة، فقد قدمنا أرواحنا ودمائنا وشهدائنا، ومازالنا على العهد باقون، وهدفنا طرد الميليشيات الإيرانية والروسية ومحاسبة بشار" .

وأشار إلي أن الحالات الإنسانية كثيرة في الداخل السوري، وخاصة أهل الخيم هم أنفسهم حالات إنسانية كارثية بكل المقاييس، ونحن على أبواب الشتاء ونشاهد الخيم المهترئة الغير قابلة للسكن بأي حال من الأحوال.