تقرير "كارتيرون" يطيح بـ7 لاعبين من الأهلي

27 نوفمبر 2018 - 10:48 ص

سلم باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي تقريرًا فنيًا شاملًا لرئيس النادي محمود الخطيب قبل سفر الأخير إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الرقبة.

وأوصى كارتيرون في تقريره بالاستغناء عن 7 لاعبين بصفوف الفريق وفتح الباب أمام أي عرض لبيعهم أو إعارتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .

ويعد الخماسي عمرو جمال وعمرو بركات وباسم علي وصبري رحيل وأحمد الشيخ أبرز اللاعبين الذين باتوا على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بينما تعد الصورة غامضة بالنسبة للثنائي مؤمن زكريا في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، وكذلك رامي ربيعة لتجدد إصابته أكثر من مرة.