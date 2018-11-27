أهم الملفات على طاولة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم

27 نوفمبر 2018 - 10:49 ص

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان اليوم بوزراء المجموعة الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات وعلى رأسها أعمال اللجنة الوزارية المشرفة على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن ذلك التمويل جاء ضمن إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء الذى تبناه الصندوق، وبهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم ، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.