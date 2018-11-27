  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
الأهلي

تقرير "كارتيرون" يطيح بـ7 لاعبين من الأهلي

السيسي وبن سلمان

سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه

خاشقجي

أدلة جديدة للتخلص من جثة خاشقجي في بئر "فيلا سعودي"

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلى مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

أبو حامد لـ"كبار العلماء" : لا توجد وصية علي عقولنا

أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

بن سلمان طلب من أردوغان اللقاء في قمة العشرين

الإعلامي أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "في حاجات بتم محدش يعرفها"

وزير الدفاع

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للسودان

أهم الملفات على طاولة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

اقتصادية البرلمان توافق على مشروع نرويجى للاستثمار بالقطاع الخاص

#

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 4 , 44مليار دولار

#

بالفيديو.. "رونالدو" يقود البرتغال للفوز على المغرب

#

بالفيديو.. مصر تخسر أمام روسيا بثلاثية

حملات تموينية

دواجن فاسدة

مصادرة الدواجن الفاسدة

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان اليوم بوزراء المجموعة الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات  وعلى رأسها  أعمال اللجنة الوزارية  المشرفة على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن ذلك  التمويل جاء ضمن إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء الذى تبناه الصندوق، وبهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم ، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريباً  شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية
» "أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى
» سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه
» ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد "المهاجرين" آمن للغاية
» تفسير رؤيا الفئران فى المنام
» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"
» وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب "أولى ثانوي"
» ممثلة شهيرة: نفسي اتجاهي في التمثيل يبقى "أفلام الإثارة"
» تعليق صادم من سما المصري على "الفياجرا النسائية"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا