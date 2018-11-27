فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

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السعداوى

الميراث

تحوّل قانون مساواة المرأة بالرجل الذي تم إقراره منذ أيام في تونس إلي معركة، علي مواقع التواصل الاجتماعي.

واستدعي نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمفكر الإسلامي محمد عمارة، والذي شرح فيه حقيقة ميراث المرأة، وأن نصيب المرأة في الميراث، لا علاقة له أساسا بـ "الذكورة أو الأنوثة"، وأن إقرار هذه الفكرة "أكذوبة كبري".

وقد تحول فيديو عمارة إلي "أيقونة" في الرد علي مساواة المرأة بالرجل في الميراث، حيث تم نشره علي نطاق واسع بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعادته علي بعض التدوينات عدة مرات، خاصة في الرد علي حساب الناشط السياسي ممدوح حمزة.

وكان الدكتور محمد عمارة قد عقد محاضرة قام فيها بالرد  علي  الكاتبة "نوال السعداوي"، حول قضية المواريث ولماذا خصص الله للذكر مثل حظ الأنثيين في الآية الكريمة.

وأكد "عمارة"، أن طبيعة الميراث في الشريعة لا علاقة لها بالذكورة، بل لها فلسفة خاصة في الإسلام، ومعايير إيجابية تتمثل في أنه كلما كان الجيل الوارث صغيرًا، فإن النصيب الميراثي يكون له أكبر لأن الحياة أمامه، ما زالت طويلة.

وأضاف أنه يجب تحري الفهم ومعرفة فلسفة الميراث، لأن الكثير لا يراعي دقة مقاصد الشريعة، خاصة الإسلاميين في معرفة معايير الميراث، والتي لا ترتبط بعملية الذكورة أو الأنوثة.

وأوضح أن الإسلام راعي في عملية الميراث معيار القرابة، وليس الأمر متعلقًا بالذكورة، وضرب علي ذلك أمثلة عدة، منها أنه لو وجد في عملية الميراث بنتان ورجل فإن البنتين يكون لهما الثلثان والباقي للرجال، حتي لو كانوا أربعين شخصًا.

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