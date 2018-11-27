» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية

27 نوفمبر 2018 - 10:53 ص

أثارت الفنانة الاستعراضية «سما المصري»، جدلا واسعًا عقب تعليقها على خبر طرح الحبة الزرقاء في الأسواق لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء.

وقالت سما، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "فياجرا حريمي إيه يا جماعة اللي الحكومة هتنزلها في السوق؟ نهار أسود.. هي الرجالة قادرة على نسوانها دلوقتي لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟".

وأضافت تعليقًا على الفياجرا النسائية: "النسوان صحتها شديدة برضو مش مستنية فياجرا، كدة عدد السكان هينفجر يا جدعان"، النسوان هتمشي في الشارع تعض في الأرض بعد الفياجرا دي.. إنتوا مش عارفين حريم مصر ولا إيه؟".