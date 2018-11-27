انتشار رجال المرور فى القاهرة تزامنًا مع زيارة "بن سلمان"

27 نوفمبر 2018 - 10:58 ص

كثفت اليوم الثلاثاء الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للسيطرة على أي أعطال مرورية، أو حوادث تعطل حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها وذلك بالتزامن مع زيارة الملك محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى مصر.

وانتشر رجال المرور وفق النشرة الصادرة عن الإدارة العامة، لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

فضلاً عن انتشار الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.