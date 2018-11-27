بالصور.. مجلس إدارة غرفة السياحة يعلن خطته المستقبلية

27 نوفمبر 2018 - 11:04 ص

عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر أول مؤتمر صحفي للمجلس بعد الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد أيام، استهدف الذي عقد في مقر الغرفة بالدقي شرح خطة عمل مجلس الإدارة الجديد خلال الدورة الحالية لتعويض فترة غياب المجالس المنتخبة عن الغرفة وتجهيز خطة مستقبلية تستهدف صالح شركات السياحة.

في بداية المؤتمر وجه حسام الشاعر رئيس الغرفة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الانتخابات الأخيرة التي خرجت بصورة راقية وحضارية مؤكدا حرص المجلس على بذل أقصي جهد لتحقيق صالح شركات السياحة .. وأضاف الشاعر أن المؤشرات تؤكد وجود نمو في قطاع السياحة من المنتظر أن يستمر فى الارتفاع الفترة القادمة خاصة في ظل وجود مجالس منتخبة للغرف السياحية سوف تساند خطة الوزارة الطموحة في هذا المجال .

وأكد الشاعر أن هناك اهتماما بقطاع السياحة ومناقشة مشاكله والسعي لحلها من كبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة كبيرة وأعداد غير مسبوقة للسياح الذين يزورون مصر سنويا وذلك بفضل التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة بقيادة الدكتورة رانيا المشاط التى تبذل مجهود كبير لرصد جميع المعوقات والمشاكل التى تعرقل قطاع السياحة وتقوم على أثرها فى إيجاد الحلول السريعة للتطوير

وأكد الشاعر أن المجلس سوف يولي أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات السياحية حفاظا علي سمعة مصر فى الخارج وسيتم ذلك بجهد المجلس كله ومن خلال لجنة السياحة الخارجية التي يرأسها جورج فوزي، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم العمل السياحي ومنع العمل في مجال جلب السائحين لأي شركة أو موقع إلكتروني غير مرخص، وضبط المخالفين لأنهم يضرون السياحة المصرية.. ومواجهة السماسرة الذين يعملون بشكل غير قانوني إضافة إلي الحفاظ علي نصيب الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة.. مؤكدًا أن الغرفة سوف تسعي لمنع كل من لا يحمل ترخيصًا من العمل بصناعة السياحة.