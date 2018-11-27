مصادرة 6 أطنان هيكل دواجن فاسدة

27 نوفمبر 2018 - 11:14 ص

صادرت أجهزة الأمن بمباحث التموين 6 أطنان هياكل دواجن فاسدة قبل بيعها في الجيزة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد قيام مالك مفرمة غير مرخصة لفرم وتعبئة الدواجن ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازته وتجميعة كميات كبيرة من هياكل الدواجن ومقطعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحال التجارية وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة، مدون عليها أسماء وعلامات كبرى للمجازر.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المفرمة المتحرى عنها أسفرت عن ضبط مالكها و6 أطنان "مفروم دواجن ــــــ هياكل دواجن ــــ مقطعات دواجن"، ووجود تغيير في خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته لجنة من الجهات المعنية، قبل طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.