السيسي: تعديل تشريعات الغرفة السياحية من الملفات المهمة في دولاب العمل

27 نوفمبر 2018 - 11:19 ص

أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة أن الغرفة ولأول مرة يكون لديها مجلس متجانس قادر على التفاهم والعمل الإيجابي خاصة أن المجلس جاء بعد غياب استمر 3 سنوات ولذلك يقع على عاتقة حمل كبير لإزالة جميع المشاكل المتراكمة والتى أعاقت تطور السياحة فى مصر، وقال إن المجلس يضع تعديل التشريعات والقوانين فى أولوياته خاصة وان تلك القوانين لم يتم تعديلها من 50 عاما.

وأضاف السيسي، أن هناك مشكلات عديدة عالقة مع الضرائب والجمارك، سيتم العمل على حلها باللقاء المشترك والتفاوض مع تلك الجهات، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين أبناء القطاع للخروج بالسياحة من الدوامة التي خلفها انحسار الحركة خلال السنوات الماضية، لاسيما أن أعضاء مجلس الإدارة يشاركون فى جميع اللجان جنبا إلي جنب مع أعضاء الجمعية العمومية وبالتالى سيكون هناك تفاعل بشكل كبير ومباشر فى حل المشكلات.