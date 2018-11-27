قطاع الأعمال: ارتفعت أرباح الشركات وانخفض عددها

27 نوفمبر 2018 - 11:20 ص

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن محاور تطوير قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالي 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالي السابق له 2016/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض.

ورد توفيق بذلك على استفسار المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، عن تطور عدد الشركات الخاسرة والرابحة خلال الأعوام الماضية، خلال اجتماع اللجنة المنعقد بحضور الوزير.

وأوضح توفيق بأن هناك 121 شركة منهم 48 شركة خاسرة فى العام المالي 2016/2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافى ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالي الخسائر، وهم يتبعون 4 شركات قابضة، أكبرهم خسارة هى القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار، ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.