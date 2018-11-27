» "أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى

27 نوفمبر 2018 - 11:24 ص

رضخ مجلس إدارة اتحاد الكرة لطلبات خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، ووافق المجلس على تعديل لائحة مكافأة الفوز بالمباريات خارج الأرض في مباريات المنتخب، بحيث تصبح 35 ألف جنيه لكل لاعب، وفقاً لطلب المكسيكى «أجيرى»، أما المكافأة داخل مصر حال الفوز فستكون 25 ألف جنيه، وذلك بعدما كانت اللائحة القديمة تمنح اللاعبين 12 ألفاً فقط فى المباراة الواحدة .

وصرف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، راتب شهرين ونصف الشهر للجهاز المعاون للمنتخب الوطنى، المكون من هانى رمزى المدرب العام وأحمد ناجى مدرب الحراس، وإداريى الفراعنة والجهاز الطبى، عن فترة عملهم من 15 أغسطس وقت إعلان التعيين من مجلس الجبلاية وحتى راتب شهر أكتوبر الماضى، على أن يتم صرف مستحقات الشهر الجارى بنهايته مع العاملين بالاتحاد، حيث تحدد 100 ألف جنيه شهريًا لراتب هانى رمزى .

وتم تفعيل حصول الإسبانى ميشيل سلجادو، المدرب المساعد بجهاز الفراعنة ولاعب ريال مدريد السابق على خمسة آلاف دولار فى المعسكر الواحد وليس شهرياً، حيث إن العقد المبرم بين «الجبلاية وأجيرى» يؤكد فيه أحقية الخواجة المكسيكى فى استدعاء أى مدرب مساعد فى المعسكرات مقابل حصوله على خمسة آلاف دولار فى المعسكر الواحد وليس شهرياً، كما تردد مؤخرًا.