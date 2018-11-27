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الغمرى: تأمين صحى للعاملين وإعادة النظر فى المنظومة الطبية الحالية

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الغمري
علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء في الغرفة السياحية

أمينة عبد العال

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أكد علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء في الغرفة السياحية أن منظومة الرعاية الطبية كانت تضم 500 مشترك وبجهود الغرفة باتت تضم 3000 عضو، وبلغت ميزانيتها 30 مليون جنيه في العام، وهو عبء كبير يجب دراسته .

 وأضاف أنه سيتم استطلاع رأي الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة حول رأيها في ملف التأمين الطبي وكيفية تطويره، وأعلن أن مجلس الإدارة يبحث توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع لأنهم المسئولين بشكل مباشر عن النهوض بالقطاع وتصحيح الصورة الذهنية عن مصر، وقال إن الغرفة ستعمل على تنظيم رحلات بين أصحاب الشركات وبعضهم لخلق نوع من الترابط وزيادة الوعى.

وأوضح علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب أن القطاع السياحى يشهد تطورًا سريعًا بعد فترة انحسار خلال الفترة الماضية أدى إلى هروب جميع العاملين فى القطاع مما أدى إى إن الشركات بدأت تبحث من جديد عن عاملين جدد لا يحملون الكفاءات الكافية للنهوض بالقطاع.

وأشار إلي خطة تدريب العاملين وإجادتهم للغات وحسن معاملة السائحين بالإضافة إلى عمل معايشة مع المعاهد الدولية المتخصصة لتأهيل العاملين على استخدام التكنولوجيا في التسويق الخارجي.

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