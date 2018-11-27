رفض رد هيئة محاكمة المتهمين بمقتل "الطفل يوسف"

27 نوفمبر 2018 - 12:28 م

قضت الدائرة الـ46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب، وطاهر عبد التواب، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، وتغريمهم 4 آلاف جنيه لكل متهم.

كما حددت المحكمة جلسة 15 يناير القادم، للبدء في جلسات إعادة المحاكمة.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهم، لصدور حكم غيابي بحقهم بالسجن 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين - بينهم هاربين اثنين - بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.