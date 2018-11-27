"السيسي" يقيم مأدبة غداء لـ"بن سلمان"

27 نوفمبر 2018 - 12:32 م

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقامة مأدبة غداء اليوم الثلاثاء، للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وذلك بعد انتهاء المباحثات الثنائية بينهما منذ أمس الأول.

وتناول الطرفان خلال اللقاء العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ومن المقرر، أن يغادر ولي عهد السعودية القاهرة في الثالثة عصر اليوم.