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السياحة الدينية: ميكنة إجراءات الحج والعمرة بالمملكة لمراقبة الصواب

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أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية
أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية

أمينة عبد العال

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 أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية  إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لوضع تصور لضوابط الحج للعام الحالي تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة في الاجتماع المقبل، ومن ثم وزيرة السياحة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع منظومة إلكترونية لملف الحج والعمرة بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي شهدته الإجراءات في المملكة العربية السعودية، كما سيتم طرح مناقصة لاختيار شركة تؤسس نظام إلكتروني يربط غرفة شركات السياحة بمسار الحج والعمرة الإلكتروني السعودي، ويتضمن مراقبة الإجراءات كاملة للتوثيق ووضع البرامج والبيانات، وكذا متابعة رحلة الحاج المصري منذ خروجه للمناسك وحتى العودة، وأشار إلى أنه سيتم ميكنة كافة إجراءات الحج لتكن إلكترونية.

وأكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والحركة ان المجلس منح أهمية قصوى لقضية النقل السياحى، والذى يعانى من تدهور حالته نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010 وذلك فأن اللجنة ستعمل على دراسة العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب  الحركة السياحة المتوقعة خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى .

 وقال أنه تم وضع عدة مقترحات لتجديد أسطول النقل، منها ضرورة الحصول سريعًا على قرار بأعداد معينة من السيارات الممكن استيرادها بموديلات سابقة، علاوة على معاقبة السائق بدلا من الأتوبيس في حال عدم تجديد الرخصة أو أية مخالفة، موضحًا أن الأتوبيس ثمنه 4 ملايين جنيه ولا يمكن وقفه عن العمل تحت أي ظرف وإلا تحققت خسائر فادحة للشركة المالكة.

وأشار إلي  أنه سيتم عمل أبليكشن يربط كافة السيارات ببرنامج واحد بحيث يمكن الاستعانة بسيارة في موقع سياحي معين حتى ولو كانت لا تتبع الشركة نفسها، إلى جانب الاهتمام بملف الطيران وحل أزمات التعامل مع النظام الجديد لمنظمة الطيران الدولية الآياتا، والذي سيطبق على مصر 16 ديسمبر المقبل، وستقوم اللجنة بالتفاوض مع المنظمة لضمان مزايا خاصة للشركات، مع منع إلغاء عضوية الشركة بالآيات إذا ما ارتكبت مخالفة، بل يتم عمل جزاء دون إلغاء أو إيقاف العضوية.


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