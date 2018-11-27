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"فييرا" ينقلب على الإسماعيلي ويطلب الرحيل

الرياضة

فييرا
فييرا

عمرو محمد

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أبلغ البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي بعزمه إنهاء رحلته مع الدراويش عقب مواجهة بطل بوروندي في ذهاب دور الـ64 لدوري الأبطال الأفريقي.

وكان فييرا قد تحدث في مكالمة الهاتفية مع "عثمان"، حيث حرص الثاني علي الاطمئنان علي الفريق إلا أن المدير الفني أخطره بإصراره علي الرحيل عقب المباراة.

واستقرت إدارة الإسماعيلي علي إسناد المهمة بشكل مؤقت لمحمد وهبة مدير الكرة والمدرب العام خلفاً للبرازيلي فييرا.

وكان فييرا قد تقدم باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة عقب الهزيمة من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

وتولي المدرب البرازيلي تدريب الدراويش في 4 أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب الجزائري خير الدين مضوي.

وقاد فييرا الإسماعيلي في 8 مباريات فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

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