» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"

27 نوفمبر 2018 - 12:39 م

تقدمت ربة منزل بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر بعد 3 أشهر من الزواج تشتكى من زوجها مبررة: "بيرفس وبيعمل حاجات غريبة".

وذكرت الزوجة فى دعواها "أنها تزوجت منذ 3 أشهر واكتشفت أن زوجها بيرفس وينام بطرقة غريبة حتى أنه رفسني في أنفي دون أن يشعر ما جعل أنفي ينزف.

وأضافت أم المنزل لا يوجد به إلًا غرفة واحدة وهذه المشكلة تسببت في أرقي المستمر"، حتى اضطر للنوم على الأرض وأثناء زيارة أخته لنا شاهدت أخاها نائمًا على الأرض، اعتقدت أننا على خلاف، ولكنه سرعان ما قال لها أنا برفس، وعايدة تتضايق، فأخذت أخته تسبني".

وأوضحت فى دعواها أنها بررت لأختها أن "زوجها بيرفس.. أنا مش متجوزة حصان"، إلا أن المناقشة تطورت إلى مشادات كلامية بينهم وبعد أسبوع علمت أن ملابسي معروضة للبيع على فيس بوك".