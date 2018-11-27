  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

البرلمان

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

السبسي

«جبريل» ردًا على «السبسى»: ألا تخاف الله

اجيروا

"أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى

السيسي وبن سلمان

سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه

خاشقجي

أدلة جديدة للتخلص من جثة خاشقجي في بئر "فيلا سعودي"

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلى مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

أبو حامد لـ"كبار العلماء" : لا توجد وصية علي عقولنا

أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل طلاق الممثلة الشابة من رجل الأعمال الشهير

#

السر وراء طلاق «ياسمين عبدالعزيز» من «محمد حلاوة»

#

الجريمة الثلاثية .. الزوجة والعشيق والابنة يقتلون الزوج

#

بالفيديو.. متصلة تستنجد بشيخ الأزهر

حسن فريد

عنف الظاهر

الممتلكات العمة

تقدمت ربة منزل بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر بعد 3 أشهر من الزواج تشتكى من زوجها مبررة: "بيرفس وبيعمل حاجات غريبة".

وذكرت الزوجة فى دعواها "أنها تزوجت منذ 3 أشهر واكتشفت أن زوجها بيرفس وينام بطرقة غريبة حتى أنه رفسني في أنفي دون أن يشعر ما جعل أنفي ينزف.

وأضافت أم المنزل لا يوجد به إلًا غرفة واحدة وهذه المشكلة تسببت في أرقي المستمر"، حتى اضطر للنوم على الأرض وأثناء زيارة أخته لنا شاهدت أخاها نائمًا على الأرض، اعتقدت أننا على خلاف، ولكنه سرعان ما قال لها أنا برفس، وعايدة تتضايق، فأخذت أخته تسبني".

وأوضحت فى دعواها أنها بررت لأختها أن "زوجها بيرفس.. أنا مش متجوزة حصان"، إلا أن المناقشة تطورت إلى مشادات كلامية بينهم وبعد أسبوع علمت أن ملابسي معروضة للبيع على فيس بوك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"
» من مغنى شهير لـ واعظ دينى.. تعرف على قصة أحمد بييف
» صورة سيلفى تؤخر إقلاع طائرة ركاب
» جماهير إيطاليا تطالب بوضع "كريستيانو" فى السجن
» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية
» سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه
» ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد "المهاجرين" آمن للغاية
» تفسير رؤيا الفئران فى المنام
» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا