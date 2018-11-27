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يسرى السعودى: لجنة لفض المنازعات تستعين لأول مرة بمجلس الدولة

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لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة
لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة

أمينة عبد العال

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قال يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلات عديدة بين الشركات السياحية وبعضها نتجت عن غياب وجود مجلس منتخب طوال السنوات الماضية، ما يتطلب العمل فورًا على حلها في إطار قانوني ما يضمن نجاح المجلس الجديد في تحقيق أهدافه.

وأضاف أن هناك مشكلات بين الشركات والفنادق، تتطلب التحرك بالتنسيق مع غرفة الفنادق لعمل لجنة مشتركة تقوم على حل المشكلات وأهمها بيع الليالي السياحية مباشرة دون اللجوء للشركات، مشيرًا إلى وجود بعض الملفات العالقة بين الشركات والوزارة، تخص توقيع جزاءات كثيرة على بعض الشركات والتي سيتم العمل على حلها وفقا للقانون.

وأشار أن هناك مشكلات بين بعض الشركات والوكلاء والمطوفين السعوديين، إلا أن اللجنة ستتولى التواصل مع الأشقاء السعوديين لبحث حل المشكلات وضمان عدم تكرارها وانه للمرة الأولى ستستعين اللجنة بمستشار من مجلس الدولة لتحديد الرأي القانوني لأي أزمة قبل إصدار أي قرار بخصوصها.

وأكدت ريم فوزى عضو مجلس الإدارة أن ملف النقل له أهمية كبرى خاصة أن أسطول النقل يعانى من تهالك تام فى جميع وسائل النقل بالإضافة إلى العمالة الخبيرة فى الطرق وكيفية التعامل مع الوافدين تركت المجال لغير المدربين لذلك سيكون هناك جهود مبذولة للتطوير .

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