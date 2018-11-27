العشرات يتظاهرون فى حب "بن سلمان" أمام البرلمان

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عمرو محمد-متابعات

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نظم العشرات من شباب منطقة السيدة زينب والمناطق القريبة المجاورة مظاهرة تأييد لزيارة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر والتي تستغرق يومين، فى ميدان التحرير، كما نظموا وقفة بطول شارع قصر العيني بالقرب من مجلس النواب.

وقال محمد علي، أحد الشباب المشاركين فى الوقفة، إنه جاء لتأييد زيارة الأمير محمد بن سلمان، وللتأكيد على العلاقات القوية التى تربط بين مصر والسعودية، مضيفا "زى ما أنت شايف كلنا شباب مصريين واقفين جنب بعض بأعلام مصر والسعودية عشان نقول للناس إن البلدين أشقاء ومفيش شيء يقدر يفرق بينهم أبدا"

وكان ولى العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصل أمس إلى مصر لعقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.




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