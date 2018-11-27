تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية عنف الظاهر

27 نوفمبر 2018 - 12:41 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عبد العزيز والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا "عنف الظاهر" لجلسة 8 ديسمبر المقبل للمستندات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة امن الدوله العليا بسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة ـ واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجنى عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم .