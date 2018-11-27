"السعودية": استثماراتنا فى مصر الأعلى عربيًا

27 نوفمبر 2018 - 12:46 م

وصفت وزارة الخارجية السعودية، العلاقات بين السعودية ومصر بالتاريخية والاستراتيجية والراسخة.

ونشرت «الخارجية السعودية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، «إنفوجراف» يوضح تطور العلاقات بين البلدين.

وتضمن «الإنفوجراف» جانبين، الأول سياسي يوضح بدء العلاقات بين البلدين منذ عام 1926، ووجود شراكة تاريخية تعزز العمل العربي المشترك.

وجاء في الجانب الثاني الاقتصادي، احتلال المملكة للمرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 27 مليار دولار، بالإضافة إلى تبادل تجاري بين البلدين، بقيمة 6.3 مليار دولار.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الإثنين، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدي