  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
صورة الخبر

ليفربول تبحث عن بديل لـ"صلاح" فى يناير

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

البرلمان

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

السبسي

«جبريل» ردًا على «السبسى»: ألا تخاف الله

اجيروا

"أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى

السيسي وبن سلمان

سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه

خاشقجي

أدلة جديدة للتخلص من جثة خاشقجي في بئر "فيلا سعودي"

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلى مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

«البرادعي» يتبرأ من فيديو المخابرات الأمريكية عام 2003

آخر الأخبار

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لقاء السيسي مع كبرى الشركات الأمريكية

#

لقاء مرتقب بين «السيسي» وممثلي 43 شركة أمريكية

#

القبض على عميل حاول تجنيد موظفين بالبنتاجون للعمل مع الصين

#

كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر

مصر

البرادعي

تبرأ

الدول اعلربية

تبرأ الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من الفيديو المشهور لشخص يشبهه تمامًا أثناء خطاب رئيس المخابرات الأمريكية عام 2003 تحدث فيه عن تفتيت الدول العربية.

وقال ردًا على أحد متابعيه ويدعي نجيب عيد، وصفه بأنه السبب في دخول الأمريكيين لعراق: "هذا ليس أنا يا نجيب ! أرجو أن نتحرى الحقيقة دائما!".

وكان المتابع نجيب عيد قال في تغريدة وجهها للبرادعي: "ما قولك يا دكتور محمد في ظهورك في فيديو مع رئيس المخابرات الأمريكية سنة 2003 وقد صفقت له عندما شرح نيتهم في إرباك وتخريب الدول العربية رجاء الرد وسأحترم ما تقوله".

وكان البرادعى نشر تغريدة منذ يومين قال فيها: "اكتشفت أننى مُحرض على "الحق فى التظاهر" ومسئول عن "غزو العراق"  وأشياء أخرى ينقصها فقط "المسؤولية عن التغيير المناخى"! توجد مفاتيح تشغيل للعقول مثل "الحقيقة" و"الصدق" قد تساعد الأخوة "الشرفاء".

يبدو أن المشكلة أنني أردد كلمات تؤذى الشعور العام مثل"الحرية والكرامة".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"
» من مغنى شهير لـ واعظ دينى.. تعرف على قصة أحمد بييف
» صورة سيلفى تؤخر إقلاع طائرة ركاب
» جماهير إيطاليا تطالب بوضع "كريستيانو" فى السجن
» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية
» سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه
» ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد "المهاجرين" آمن للغاية
» تفسير رؤيا الفئران فى المنام
» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا