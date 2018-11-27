«البرادعي» يتبرأ من فيديو المخابرات الأمريكية عام 2003

27 نوفمبر 2018 - 12:54 م

تبرأ الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من الفيديو المشهور لشخص يشبهه تمامًا أثناء خطاب رئيس المخابرات الأمريكية عام 2003 تحدث فيه عن تفتيت الدول العربية.

وقال ردًا على أحد متابعيه ويدعي نجيب عيد، وصفه بأنه السبب في دخول الأمريكيين لعراق: "هذا ليس أنا يا نجيب ! أرجو أن نتحرى الحقيقة دائما!".

وكان المتابع نجيب عيد قال في تغريدة وجهها للبرادعي: "ما قولك يا دكتور محمد في ظهورك في فيديو مع رئيس المخابرات الأمريكية سنة 2003 وقد صفقت له عندما شرح نيتهم في إرباك وتخريب الدول العربية رجاء الرد وسأحترم ما تقوله".

وكان البرادعى نشر تغريدة منذ يومين قال فيها: "اكتشفت أننى مُحرض على "الحق فى التظاهر" ومسئول عن "غزو العراق" وأشياء أخرى ينقصها فقط "المسؤولية عن التغيير المناخى"! توجد مفاتيح تشغيل للعقول مثل "الحقيقة" و"الصدق" قد تساعد الأخوة "الشرفاء".

يبدو أن المشكلة أنني أردد كلمات تؤذى الشعور العام مثل"الحرية والكرامة".



