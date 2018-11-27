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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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وكالات- الدويني فولي

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.

 وقال نادي الأسير - في بيان اليوم الثلاثاء - إن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء المواطنين من محافظات 'قلقيلية، جنين، نابلس والخليل'.

وفي سياق متصل، يواصل جنود الاحتلال منذ ساعات تنكيلهم بشبان في محيط منطقة باب العامود 'أشهر أبواب القدس القديمة'.

وقال شهود عيان إن عناصر من جنود ما يسمي 'حرس الحدود' أوقفت عددا من الشبان بالقرب من محطة القطار الخفيف في باب العامود، وأخضعتهم لتفتيش مذل ومهين.


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