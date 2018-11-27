  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

البرلمان

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

السبسي

«جبريل» ردًا على «السبسى»: ألا تخاف الله

اجيروا

"أجيري" يجرى تعديلات على رواتب اللاعبين والجهاز الفنى

السيسي وبن سلمان

سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه

خاشقجي

أدلة جديدة للتخلص من جثة خاشقجي في بئر "فيلا سعودي"

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

فيديو عمارة الذي أشعل تويتر بسبب ميراث المرأة

مساجد حلب تتحول إلي مقرات إيرانية

مساجد حلب تتحول إلى مقرات إيرانية

ارشيفية

وزير التعليم يزف خبرًا سارًا لطلاب الثانوية العامة

أبو حامد لـ"كبار العلماء" : لا توجد وصية علي عقولنا

أبو حامد لـ"كبار العلماء": لا توجد وصية على عقولنا

في سوريا..

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

الصفحة الأخيرة

بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"
بالصور والفيديو.. "قرية للنساء فقط"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

"المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"

#

للنساء فقط: إذا كنتي تعملين 9 ساعات يوميًا فستصابين بـ"السكري"

#

فتاة تنشيء مطعمًا للنساء فقط .. لكن الرجال لا يتركوها في حالها

#

350 ألف جنيه لحل مشكلة ضعف المياه بقريتين في المنيا

سوريا

إفتتاح

الحسكة

قرية

للنساء

نشرت عدة مواقع سورية افتتاح مجموعات كردية الأحد الماضي قرية لا يعيش فيها إلا النساء فقط، بمنطقة الدرباسية شمال شرقي سوريا.

وأفاد موقع "سناك سوري" بأنه تم إطلاق اسم "جينوار" على القرية، والتي جرى افتتاحها بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف المرأة، بعد قرابة عامين من العمل على إنشائها.
  

وأضاف موقع "إي.أن.أف نيوز"، أن نساء من مناطق "إقليمي الجزيرة والفرات" شاركن في حفل الافتتاح، إلى جانب مقاتلات من وحدات حماية المرأة الكردية.

ونقل الموقع عن رومت هفال المشرفة على القرية: "إن القرية، التي تعد الأولى من نوعها في سوريا، لن تكون حكرًا على النساء الكرديات، وستضم كل امرأة راغبة في العيش فيها".

وأوضافت هفال أن القرية تضم نساء من عدة بلدات في محافظة الحسكة يعشن في 30 منزلاً، وغالبيتهن أرامل ومطلقات وأمهات فقدن معيل أطفالهن.

كما يوجد في القرية نقطة طبية عملت النساء على تأمين أعشاب طبية لها من أجل استخدامها في العلاج، وكذلك مدرسة للأطفال و200 رأس غنم لاستثمارها.

وأشارت هفال إلى أن نساء القرية يتعاونّ في العمل بإنشاء قريتهن، بالإضافة إلى مشاركتهن العمل في مختلف مجالات الحياة خاصة بالزراعة والتعليم وتربية المواشي ومحلات البيع والشراء، مع تقديم سلة غذائية شهريا لكل أسرة.

وبشأن إمكانية دخول الرجال للقرية، قالت المشرفة: "سيكون متاحًا للرجال زيارة القرية ولقاء أقربائهم فيها، لكن ممنوع الإقامة.




الفيديو: 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"
» من مغنى شهير لـ واعظ دينى.. تعرف على قصة أحمد بييف
» صورة سيلفى تؤخر إقلاع طائرة ركاب
» جماهير إيطاليا تطالب بوضع "كريستيانو" فى السجن
» تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية
» سر استقبال "السيسى" لـ"بن سلمان" بنفسه
» ترامب: الغاز المسيل للدموع ضد "المهاجرين" آمن للغاية
» تفسير رؤيا الفئران فى المنام
» حقيقة إصابة «بسمة وهبة» بالسرطان مرة أخرى
» أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل عادل أمين
» اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا