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محامٍ يقتل زوجته ويطعن حماته فى الغربية

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

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شك فى سلوكها.. فطعنها بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في طنطا القبض على محامٍ لاتهامه بقتل زوجته وطعن حماته بسكين، لشكه في سلوك زوجته واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يفيد بمقتل سيدة وإصابة أخرى بجرح نافذ.

وتبين قيام محام ويدعى"كريم.ا" بقتل زوجته وتدعى "أميرة" 33 سنة، لشكه فى سلوكها وتركها لمنزل الزوجية بالأيام، كما تبين من التحريات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل الزوجة أم أطفاله الثلاث، لشكه فى سلوكها، فتوجه لها بمنزل والدها وقام بطعنها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة، كما قام بطعن حماته وتركها غارقة في دمائها فى حالة خطرة، تم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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