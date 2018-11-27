  • الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:58 م
بحث متقدم
الدكتور سعد الهلالي

الأزهر: هذه حقيقة فصل صاحب فتوى المساواة في الميراث

ارشيفية

تفاصيل الجلسة المغلقة بين السيسى وبن سلمان

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن

برلمانية لوزيرة التضامن:"الفقراء في مصر زادوا"

امتحانات الثانوية العامة

منح الطلاب درجات مقابل إعادة كتبهم الدراسية

البرلمان

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

الرئيس الأسبق حسني مبارك

لماذا تأخرت تقارير الكسب حول "ثروة مبارك"؟

صورة الخبر

ليفربول يبحث عن بديل لـ"صلاح" فى يناير

صلاح

شاهد.. "صلاح" يزين مؤتمر المحترفين

مناهج إجبارية لطلاب الجامعات للحد من الطلاق

مناهج إجبارية لطلاب الجامعات للحد من الطلاق

بيان

بيان بشأن إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

وهدان: ترحيب القيادة المصرية بزيارة بن سلمان لدعم استقرارالسعودية

الحياة السياسية

وكيل البرلمان
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"أديب" يكشف معلومة هامة عن زيارة "بن سلمان" لمصر

#

السفير السعودي في القاهرة: طفرة غير مسبوقة في علاقة البلدين

#

محمد بن سلمان يزور مصر.. تعرف على السبب

#

شاهد: ماذا فعل الملك سلمان أثناء حفل لمحمد عبده

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن ترحيب القيادة المصرية بزيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف ومنذ ثورة يناير حتى الآن.

وأوضح وهدان في تصريحات صحفية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشأة  المملكة.

ولفت "وكيل النواب" إلى أن مصر والسعودية هم الحصن المنيع للإسلام والمسلمين وهم من يقودون سفينة العالم الإسلامي ضد مخططات الإيرانية والغربية لتقسيم المنطقة، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يصب في صالح استقرار المنطقة العربية بأكملها

وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة استراتيجية فهما جناحا الأمة العربية والإسلامية ويقفان بكل قوة للمخططات التي تواجه الأمة ، مؤكدا أن شعوب العالم العربي تقف صفا واحدًا مع المملكة السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

التحول الرقمي ليس مجرد حفلة وليلة عابرة

فراج إسماعيل

أين وعود ساويرس؟

حسام فتحي

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة «زكريا» من تدريب الجونة
» ماكرون يتهم المعارضة بتأجيج مظاهرات باريس
» فلاح يقتل عمه ويدفنه داخل "مسطبة" في أسيوط
» تفاصيل الجلسة المغلقة بين السيسى وبن سلمان
» برلمانية لوزيرة التضامن:"الفقراء في مصر زادوا"
» منح الطلاب درجات مقابل إعادة كتبهم الدراسية
» لماذا تأخرت تقارير الكسب حول "ثروة مبارك"؟
» تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"
» من مغنى شهير لـ واعظ دينى.. تعرف على قصة أحمد بييف
» صورة سيلفى تؤخر إقلاع طائرة ركاب
» جماهير إيطاليا تطالب بوضع "كريستيانو" فى السجن

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:37

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا