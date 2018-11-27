تشييع جنازة الفنان "عادل أمين" بالإسكندرية بغياب الفنانين

27 نوفمبر 2018 - 02:09 م

شيعت جنازة الفنان عادل أمين، ظهر اليوم، بمسجد العمري بمنطقة كرموز، إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته بكرموز، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد صراع مع المرض.

وغاب الفنانون عن جنازة الفنان الراحل، التي اقتصرت على الأسرة والأقارب فقط، نظرًا لدفنه في مسقط رأسه بالإسكندرية، على أن تشهد القاهرة حضور نجوم الفن في العزاء الذي سيقام بها اليوم.

وقال أحمد أمين ناعيًا شقيقه الفنان الراحل، "اليوم أفتقد أخي ووالدي، دائمًا كنت أفتخر به وأعماله الفنية والتي كان يختارها بكل عناية لتكون مميزة".

وأضاف "أمين"، أن غياب الفنانين عن حضور مراسم الجنازة سببه إقامة الجنازة في الإسكندرية، منوهًا بأن طوال فترة مرض أخيه لم تتوقف اتصالات الفنانين عنه للاطمئنان عن حالته الصحية.

وأشار إلى أن الفنان لديه أربعة أولاد، وكان يسكن في منطقة الإبراهيمية وأكمل دراسته في كلية الحقوق، حتى انتقل إلى القاهرة للعمل في الفن.

يذكر أن أمين من مواليد الإسكندرية 20 أكتوبر 1935، وهو ممثل مصري، وكانت بدايته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي.

بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري".

وتمثلت انطلاقته القوية من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان "الجزء الأول" عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ودوره في مسلسل ليالي الحلمية، الذي كان يدعى فيه "طلعت الشماشرجي" وقد شارك في جميع أجزاء المسلسل، ومن ثم توالت أعماله الفنية خاصة التليفزيونية.