بيان بشأن إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

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نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن إضاءة الأهرامات ووضع علم المملكة العربية السعودية عليها، تزامنَا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

وأكد أمين عام المجلس، في بيان صادر اليوم، أن الخبر عار تمامًا من الصحة، مشددًا على أنه لم يتم إضاءة الأهرامات بعلم المملكة العربية السعودية أو أي علم لأي دولة.

وناشد "وزيري"، وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر ‏أي أنباء قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

كانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورًا أمس الإثنين، للأهرامات الثلاثة وهي مضاءة بعلم المملكة العربية السعودية.

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