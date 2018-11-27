وفد سعودى يزور وزارة العدل للإطلاع على الخبرات القضائية المصرية

27 نوفمبر 2018 - 02:14 م

التقى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بمقر وزارة العدل وفدا قضائيا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ سلمان بن حمد النشوان أمين عام مجلس القضاء السعودى سابقا يرافقه لفيف من القضاة، وذلك ضمن زيارة لجمهورية مصر العربية لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية فى مجال توثيق إجراءات محكمة النقض والاستئناف .

ويبحث اللقاء كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين فى المجال القضائى والإطلاع على التجربة المصرية فى التقاضى بمحكمتى النقض والاستئناف وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء السعودى.

أعقب هذا لقاء الوفد بالمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، ثم جولة بقطاعات الوزارة المعنية بهدف الزيارة كقطاعات التفتيش القضائى، والإدارات القانونية والخبراء والطب الشرعى .

ويتضمن البرنامج أيضاً زيارة مطولة لمحكمة النقض للتعريف بالمحكمة ودورها وإجراءاتها من خلال جولة ميدانية بالمحكمة للتعرف عمليا على أقسامها وإجراءات التوثيق المعتمدة بها، وأيضا زيارة محكمة استئناف القاهرة للتعرف على إجراءات سير العمل بها .

تأتى هذه الزيارة فى إطار إستراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع أشقائها من الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.