» منح الطلاب درجات مقابل إعادة كتبهم الدراسية

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الكتب الدراسية

درجات

اعادة الكتب للحكومة

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية  قرر منح الطلاب 10 درجات أعمال السنة للطالب، مقابل إعادة كتبه الدراسية لإدارة المدرسة بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق، لترشيد النفقات.

وأشار "قبيصي" إلى توزع الدرجات طبقا للتعليمات المنظمة لذلك والقرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص أعمال السنة.

أوضح أن القرار ينفذ على جميع المدارس بالقنطرة شرق، عن طريق إعداد سجل خاص بها يسجل به اسم الطالب والكتب الدراسية التي تم إعادتها وتسليم الطالب إيصالا بذلك ويتم إضافة تلك الكتب بإذن إرجاع إلى المخازن لحين التصرف بشأنها.

تضمن القرار تشكيل لجنة بكل مدرسة لمراجعة حالة الكتب وإعداد تقرير من مدير مديرية التربية والتلعيم بعدد الكتب التى تم إرجاعها ووضع تصور لكيفية التعامل بشأنها لاتخاذ القرار اللازم على أن تعمم التجربة على جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والمدارس، بدءًا من العام المقبل.


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