» برلمانية لوزيرة التضامن:"الفقراء في مصر زادوا"

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دعت البرلمانية ثريا الشيخ وزارة التضامن للاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة قائلة:" "الفقراء في مصر ازدادوا فقرا ولو لم نرحمهم لن يرحمنا ربنا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التضامن غادة والى.

وطالب النائب صبحى الدالى، خلال كلمته في الجلسة العامة، وزارة التضامن بعودة صرف برنامج تكافل وكرامة لعدد من الأسر الفقيرة بمحافظة الجيزة التي تم وقف المعاش عنها، مؤكدا أن الدولة لا بد أن ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.


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