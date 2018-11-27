» تفاصيل الجلسة المغلقة بين السيسى وبن سلمان

27 نوفمبر 2018 - 03:48 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مغلقة مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بشأن تجديد قرار التمسك بشروط مصالحة قطر دون تنازل، وتأكيد مصري سعودي على مواجهة التدخلات الإيرانية، مع وجود اتفاق مشترك على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

وحسب القناة، بعث الرئيس السيسي رسالة إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة، تضمنت تجديد التزام مصر بأمن الخليج.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، مساء أمس، بمطار القاهرة، في إطار زيارته الرسمية لمصر لمدة يومين؛ قبل توجهه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، رافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

وتناولت مباحثات السيسي وبن سلمان، العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.