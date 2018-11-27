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الواردات "غير البترولية" 4 أضعاف الصادرات بنهاية أكتوبر الماضي

الحياة السياسية

هيئة الرقابة علي الصادرات
الصادرات

عصام الشربيني

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ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بينما زادت الواردات في المقابل 19%.

ووفقا لتقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري ارتفعت قيمة الواردات بأكثر من 4 أضعاف الصادرات.

وقدرت زيادة الواردات بنحو 9 مليارات دولار مقارنة بملياري دولار للصادرات.

وقال التقرير إن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة بلغت 16.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 حيث سجلت 78.407 مليار دولار مقابل 67.092 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات وصلت إلى 20.642 مليار دولار بزيادة 2.91 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصلت قيمة الواردات 57.765 مليار دولار بارتفاع 9.221 مليار عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات كانت الإمارات وتركيا وأمريكا وإيطاليا والسعودية


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