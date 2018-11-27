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بعد عفو الإمارات عنه..

عودة البريطاني المدان بالتجسس

عرب وعالم

البريطاني المدان بالتجسس
البريطاني المدان بالتجسس

وكالات – أحمد سالم

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التجسس

شكر الأكاديمي البريطاني، الذي سجن لإدانته بالتجسس في الإمارات، زوجته، دانيلا تيجادا، "الشجاعة والقوية"، لمساعدتها في الإفراج عنه.

وقد وصل ماثيو هيدجيز، البالغ من العمر 31 عاما، إلى مطار هيثرو صباح الثلاثاء عقب عفو رئاسي عنه في الإمارات.

وقال: "ما كنت أستطيع بلوغ ذلك بدون دانيلا. وعرفت أنها كانت تتنقل هنا وهناك. إنها شجاعة وقوية، وأفضل شيء حدث لي أني رأيتها هي وأسرتي مرة أخرى بعد هذه المحنة".

وأضاف هيدجيز، الذي كان قد قبض عليه في مطار دبي في مايو، إنه بريء، وإنه كان يجمع مادة لجزء من بحثه لدرجة الدكتوراه في جامعة دارم، يتعلق باستراتيجية الأمن في الإمارات.

ولكن متحدثا باسم حكومة الإمارات قال إن هيدجيز كان "مئة في المئة عميلا سريا في الاستخبارات".

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