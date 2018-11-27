«السيسي»: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية.

وأشار "راضي"، إلى أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي، شدد على أن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة، مساء أمس، الاثنين، فى زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

وقد عقدت جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.



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