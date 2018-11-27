  • الخميس 28 فبراير 2019
  • بتوقيت مصر10:47 م
بحث متقدم
أسعار الدواجن

شعبة الدواجن تفجر مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعارها

حادث محطة مصر

تطورات جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر

سائق القطار

هذه العقوبات تنتظر سائق جرار «محطة مصر»

الحاد

من «السوشيال ميديا» إلى معرض الكتاب.. بيع الإلحاد للمصريين

ساويرس

تعليق صادم من «ساويرس» على حادث قطار محطة مصر

القطار

مشروع بالبرلمان لـ«إعدام» المتسببين في حوادث القطارات

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم عن "الصحفيين المحبوسين": يريدون حربًا على الغرب

الاخوان

انفراد..تفاصيل الاتصالات بين شباب الإخوان والسلطة عبر وسطاء

أرشيفية

«وليد القاضي».. بطل من ذهب في حادثة «محطة مصر»

حفيد البنا

حفيد«البنا» يقاضي 3 نساء اتهمنه باغتصابهن: مارست الجنس برضاهن

ماكرون: متظاهرو باريس بلطجية

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

وكالات

أخبار متعلقة
#

ماكرون يتهم المعارضة بتأجيج مظاهرات باريس

#

ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

#

ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

#

لماذا سخر ترامب من ماكرون بعد عودته من باريس؟

باريس

متظاهرون

ماكرون

السترات الصفراء

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متظاهري "السترات الصفراء" بباريس، بأنهم "بلطجية"، و"همج".

قال ماكرون في تصريحات للصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، إن المتظاهرين قاموا بأعمال عنف، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مضيفا "هذا أمر غير مقبول".

وتابع الرئيس الفرنسي: "سنقف بكل حزم ضد البلطجية والهمج، الذي نفذوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

ومضى بقوله: "لا أريد أن أحبط أولئك الذين شاركوا في العنف مع أولئك المواطنين الذين يريدون إيصال رسالة".

واستطرد: "لكن كل احتجاجاتكم لن تجبرني على التراجع أو الاستسلام عن سياسات الطاقة التي تنتهجها الحكومة".

وقال ماكرون: "لكن بكل تأكيد  لا أخلط بين المواطنين ومطالبهم، وبين البلطجية من يقومون بأعمال عنف".

وتابع: "أولئك الذين اعتادوا على السياسة يتوقعون مني دوما التخلي أمام تلك الاحتجاجات، ولكن هذا هو بالضبط ما أفكر فيه، لأننا قمنا بتلك الإجراءات لحماية الشعب، فنحن لن نغير المسار الآن".

وشهدت فرنسا، منذ الأسبوع الماضي، موجة غضب شعبي أسفرت عن تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف، اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، وهو الأمر الذي حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها.

ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون، العام الماضي، على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة. وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي، حيث أضرمت النار في السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنْصَافًا لـ نُهَى الزيني!

محمود سلطان

رحم الله ضحايا محطة مصر ويرحم ضحايا قنواتنا

فراج إسماعيل

ولاد كلب الست

حسام فتحي

الكنيسة و الأطفال..(قداسته) متحرش!

د. هشام الحمامي

لقائى بالموسوعى "سلمان أبو ستة"

د. حسام عقل

والدان مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف أتخلص من مشاعري تجاه امرأة متزوجة؟!
» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يودع كأس تركيا
» مقتل وإصابة 14 في انفجار بالموصل
» الوداد المغربي يهزم مولودية وجدة 2/3
» النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر
» لهذا السبب.. مستقبل رمضان صبحي في خطر
» فتاة تلقي نفسها على شريط مترو السادات
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون والحدود
» رسميًا.. إيقاف سيرجيو راموس مباراتين
» «جمال مرسي»: مشروع أليكس وست يُسهم في التدفق السياحي لمدينة الإسكندرية
» رسميًا.. غياب حارس الأهلي شهرًا ونصف

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
العنوسة
الزواج
حسن البنا
الإسلاميون
بيت الرعب