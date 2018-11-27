مصرع طالب صعقًا بالكهرباء داخل المدرسة

27 نوفمبر 2018 - 05:48 م

لقى اليوم طالب بالصف الثانى بمدرسة جرجا الثانوية الزراعية بدائرة قسم شرطة مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل المدرسة، قالت التحقيقات الأولية إن الكهرباء صعقته أثناء عبثه في كشك كهرباء بالمدرسة يقوم بتغذية ورش المدرسة بالكهرباء لاستخدامها في أغراض التصنيع، في حين اتهم والد الضحية إدارة المدرسة بالإهمال في محضر رسمى، وشكل المحافظ لجنة من التربية والتعليم لفحص الواقعة .

وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة جرجا، بوفاة طالب داخل مدرسة جرجا الثانوية الزراعية صعقا بالكهرباء، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الطالب يدعى محمد حسين شحاتة بالصف الثانى الثانوى الزراعى، وأنه كان متواجدا بحصة عملى بالمدرسة، وعقب الحصة قام بالعبث في مفاتيح كشك كهرباء بالمدرسة مما نتج عنه صعقه ووفاته، وحرر والد الطالب محضرا بقسم شرطة مدينة جرجا يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال .

ومن جانبه كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالانتقال على رأس لجنة من المديرية إلى المدرسة لفحص ملابسات الحادث، وفتح تحقيق موسع في الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بها، وتحديد إذا كان هناك قصور وإهمال من جانب إدارة المدرسة تسبب في الحادث من عدمه .

ووافق وكيل الوزارة، على التوصية المقدمة من مجلس الأمناء بإدارة جرجا التعليمية، بإيقاف مدير المدرسة، و3 وكلاء، ومدرس العملى، ومشرف الأمن بالمدرسة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات في الحادث .



