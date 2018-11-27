حقيقة إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

27 نوفمبر 2018 - 05:58 م

ردت وزارة الآثار على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها بعض المواقع الإخبارية، لأهرامات الجيزة مضاءة بعلم المملكة العربية السعودية.

وبدوره نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن إضاءة الأهرامات ووضع علم المملكة العربية السعودية عليها، مؤكدا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

وناشد "وزيري"، وسائل الإعلام، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر أي أنباء قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.



