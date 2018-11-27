  • الخميس 28 فبراير 2019
  • بتوقيت مصر10:45 م
بحث متقدم
أسعار الدواجن

شعبة الدواجن تفجر مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعارها

حادث محطة مصر

تطورات جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر

سائق القطار

هذه العقوبات تنتظر سائق جرار «محطة مصر»

الحاد

من «السوشيال ميديا» إلى معرض الكتاب.. بيع الإلحاد للمصريين

ساويرس

تعليق صادم من «ساويرس» على حادث قطار محطة مصر

القطار

مشروع بالبرلمان لـ«إعدام» المتسببين في حوادث القطارات

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم عن "الصحفيين المحبوسين": يريدون حربًا على الغرب

الاخوان

انفراد..تفاصيل الاتصالات بين شباب الإخوان والسلطة عبر وسطاء

أرشيفية

«وليد القاضي».. بطل من ذهب في حادثة «محطة مصر»

حفيد البنا

حفيد«البنا» يقاضي 3 نساء اتهمنه باغتصابهن: مارست الجنس برضاهن

غدًا طعن "ريان إسماعيلية" وآخرين في اتهامهم بالنصب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأييد السجن 10 سنوات لـ77 متهمًا في "اقتحام جامعة الزقازيق"

#

غدا.. محاكمة بديع وآخرين بأحداث مسجد الاستقامة

#

3 نوفمبر أولي جلسات محاكمة رئيس حي الدقي في الرشوة

#

إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن بالضفة

نصب

النقض

الطعون

تنظر غدا الأربعاء  محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية"، و5 آخرين، على أحكام حبسهم.

كانت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد، برئاسة المستشار عصام القزاز، قضت بمعاقبة عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية" بالسجن المشدد 15 سنة، كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 494 مليون جنيه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنْصَافًا لـ نُهَى الزيني!

محمود سلطان

رحم الله ضحايا محطة مصر ويرحم ضحايا قنواتنا

فراج إسماعيل

ولاد كلب الست

حسام فتحي

الكنيسة و الأطفال..(قداسته) متحرش!

د. هشام الحمامي

لقائى بالموسوعى "سلمان أبو ستة"

د. حسام عقل

والدان مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف أتخلص من مشاعري تجاه امرأة متزوجة؟!
» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يودع كأس تركيا
» مقتل وإصابة 14 في انفجار بالموصل
» الوداد المغربي يهزم مولودية وجدة 2/3
» النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر
» لهذا السبب.. مستقبل رمضان صبحي في خطر
» فتاة تلقي نفسها على شريط مترو السادات
» تأجيل محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون والحدود
» رسميًا.. إيقاف سيرجيو راموس مباراتين
» «جمال مرسي»: مشروع أليكس وست يُسهم في التدفق السياحي لمدينة الإسكندرية
» رسميًا.. غياب حارس الأهلي شهرًا ونصف

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
العنوسة
الزواج
حسن البنا
الإسلاميون
بيت الرعب