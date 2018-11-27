غدًا طعن "ريان إسماعيلية" وآخرين في اتهامهم بالنصب

27 نوفمبر 2018 - 06:05 م

تنظر غدا الأربعاء محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية"، و5 آخرين، على أحكام حبسهم.

كانت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد، برئاسة المستشار عصام القزاز، قضت بمعاقبة عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية" بالسجن المشدد 15 سنة، كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 494 مليون جنيه.



