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بشأن ميناء الحديدة

السعودية تعلن موافقة الحوثيين على التفاوض

عرب وعالم

الحوثيين
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وكالات

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، موافقة الحوثين على الدخول في مفاوضات ومحادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة باليمن.

وقال سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على موقع "تويتر": "بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف، مما يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن".

?وحذر برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، من انخفاض مخزون السلع الغذائية الأساسية في اليمن جراء تصاعد التوتر في ميناء الحديدة، غربي اليمن، مؤكدا أن العمليات الإنسانية في الميناء انخفضت إلى النصف خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب انعدام الأمن.


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