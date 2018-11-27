  • الجمعة 01 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:31 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: هذا ما سيحدث للمصريون في 2020

أسعار الدواجن

شعبة الدواجن تفجر مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعارها

حادث محطة مصر

تطورات جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر

سائق القطار

هذه العقوبات تنتظر سائق جرار «محطة مصر»

الحاد

من «السوشيال ميديا» إلى معرض الكتاب.. بيع الإلحاد للمصريين

ساويرس

تعليق صادم من «ساويرس» على حادث قطار محطة مصر

القطار

مشروع بالبرلمان لـ«إعدام» المتسببين في حوادث القطارات

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم عن "الصحفيين المحبوسين": يريدون حربًا على الغرب

الاخوان

انفراد..تفاصيل الاتصالات بين شباب الإخوان والسلطة عبر وسطاء

أرشيفية

«وليد القاضي».. بطل من ذهب في حادثة «محطة مصر»

«أوغلو»:

«بن سلمان» طلب لقاء«أردوغان» فرد عليه بكلمة واحدة

عرب وعالم

أردوغان وبن سلمان
أردوغان وبن سلمان

محمد فضل- وكالات

أخبار متعلقة
#

"أديب" يكشف معلومة هامة عن زيارة "بن سلمان" لمصر

#

السفير السعودي في القاهرة: طفرة غير مسبوقة في علاقة البلدين

#

الرئاسة التركية: لقاء مرتقب بين أردوغان و"بن سلمان"

#

لقاء محتمل بين أردوغان و"بن سلمان"

أردوغان

لقاء

بن سلمان

خاشقجي

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءه في بوينس آيرس على هامش قمة الـ20، وأن رد الأخير كان: "سنرى".

وقال أوغلو لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج": "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين المقررة يومي 30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل"، ولفت أوغلو إلى أن الرئيس أردوغان لم يجب بوضوح، قائلا: "سنرى".

وأضاف أوغلو أن "الأشخاص الذين قدموا إلى تركيا (لقتل خاشقجي) لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرؤوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بلا دليل".

وسبق لوزير الخارجية التركي أوغلو، وأن رد الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي على سؤال حول إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي "في حال طلب الأخير ذلك"، قائلا: "لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وكان  موقع A Haber التركي قد نشر خبرا مفاده بأن الرئيس التركي لن يلتقي بن سلمان خلال القمة، لتنفي الرئاسة التركية لاحقا صحة هذا الخبر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنْصَافًا لـ نُهَى الزيني!

محمود سلطان

رحم الله ضحايا محطة مصر ويرحم ضحايا قنواتنا

فراج إسماعيل

ولاد كلب الست

حسام فتحي

الكنيسة و الأطفال..(قداسته) متحرش!

د. هشام الحمامي

لقائى بالموسوعى "سلمان أبو ستة"

د. حسام عقل

والدان مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كلب "بوش" يبدأ عملاً جديداً.. تعرف عليه
» نائب "السكك الحديدية" يكشف عقوبة الإهمال بالهيئة
» الجبير يزور باكستان حاملًا رسالة من ولي العهد السعودي
» حفيد«البنا» يقاضي 3 نساء اتهمنه باغتصابهن: مارست الجنس برضاهن
» كيف أتخلص من مشاعري تجاه امرأة متزوجة؟!
» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يودع كأس تركيا
» مقتل وإصابة 14 في انفجار بالموصل
» الوداد المغربي يهزم مولودية وجدة 2/3
» النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر
» لهذا السبب.. مستقبل رمضان صبحي في خطر
» فتاة تلقي نفسها على شريط مترو السادات

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
العنوسة
الزواج
حسن البنا
الإسلاميون
بيت الرعب