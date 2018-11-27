بن سلمان يصل تونس وسط تكتم رسمي

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محمد بن سلمان

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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس، في زيارة غير معلنة المدة، قادمًا من مصر.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارة، بحسب وكالة "الأناضول"، إن بن سلمان سيلتقي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي فقط.

وتسود حالة من التكتم الرسمي على برنامج الزيارة، حيث تتزامن مع مظاهرات شعبية رافضة لها.

ومنذ الخميس الماضي، زار "بن سلمان" الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.



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