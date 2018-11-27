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بي بي سي:

انتقال نحو 900 شخص من عناصر داعش إلى تركيا

عرب وعالم

تنظيم داعش
تنظيم داعش

متابعات – أحمد سالم

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العراق

سوريا

داعش

بريطانيا

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وجود ما لا يقل عن 14 ألف مقاتل من داعش في سوريا، وما يصل إلى 17 ألفا من المسلحين في العراق، على الرغم من الخسائر المتلاحقة  التي تعرض لها التنظيم الإرهابي في معاقله.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن هناك ما بين 3000 و4000 مسلح من داعش في ليبيا، ونحو 4000 في أفغانستان، كما أن لهم وجودا في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا واليمن والصومال والساحل.

وأوضحت «بي بي سي»، أن ما يظنه الكثيرون حول هزيمة التنظيم ليس صحيحا، حيث قام المتطرفون في العراق وسوريا بتغيير التكتيكات التي يعملون بها، وعادوا إلى جذورهم المسلحة، ونفذوا تفجيرات واغتيالات وعمليات اختطاف أثناء محاولتهم إعادة بناء شبكاتهم.

ويستمر أفراد التنظيم معتنقو أيديولوجية الجماعة في شن هجمات في أوروبا وأماكن أخرى، بعد أن عاد نحو 5600 من مقاتلي داعش إلى ديارهم في 33 دولة حول العالم.

وأكدت عودة 900 داعشي على الأقل إلى تركيا، ونحو 1200 إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 425 إلى المملكة المتحدة، ونحو 300 إلى كل من ألمانيا وفرنسا.


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