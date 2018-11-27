إصابة أمين شرطة خلال حملة لضبط أحد تجار المخدرات

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امناء الشرطة

أصيب أمين شرطة بمركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية أثناء حملة للقبض على أحد مروجى المخدرات بنهر النيل بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز شرطة زفتى.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى بإصابة أمين شرطة "ش م الـ" بقوة مركز شرطة زفتى أثناء حملة أمنية قامت بها وحدة مباحث مركز زفتى للقبض على "عوض.ك" الشهير بـ"الحوت"، أحد مروجى المخدرات الذين يتخذون ساقية العكل وساقية السلايمية بنهر النيل مأوى لهم بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز شرطة زفتى.



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