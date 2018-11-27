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"مصر إيطاليا" العقارية تعتزم ضخ 2.3 مليار جنيه العام المقبل

مال وأعمال

مصر ايطاليا
مصر ايطاليا

عصام الشربيني

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قالت شركة مصر إيطاليا العقارية، إنها ستضخ ما بين 2 و2.3 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية إن شركته تستهدف 4.5 مليار جنيه مبيعات خلال العام المقبل مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، و7 مليارات جنيه حققتها خلال العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة  3.5 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن محفظة أراضي الشركة تبلغ 7.5 مليار جنيه باستثمارات تتعدى 60 مليار جنيه. 

وذكر "العسال"، أن مصر إيطاليا قررت تأجيل طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال العام الحالي بسبب ظروف السوق رغم أن جميع أوراق الطرح جاهزة.



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