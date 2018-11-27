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المستقبل اللبناني يطالب مناصريه بتجنب أعمال العنف

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متابعات - أحمد سالم

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لبنان

الحريرى

المستقبل

تيار

طالب "تيار المستقبل" اللبناني، مؤيديه ومناصريه في لبنان وباقي مناطق البلاد بعدم الانجرار للعنف والقيام بأي عمليات تخريبة وقطع الطرق، وذلك على خلفية توترات تشهدها لبنان وخلافات بين التيارات السياسية.

وقال تيار المستقبل في بيان مساء اليوم عبر موقعه الإلكتروني "تهيب قيادة تيار المستقبل، بجميع المواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن أية ردات فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار".

ودعت قيادة تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء سعد الحريري كافة المنسقيات إلى معالجة كل إخلال قائم على الأرض بما يتيح تأمين سلامة التحرك للمواطنين.

وتشهد لبنان توترا مع تأخر تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، بسبب الاختلاف بين التيارات السياسية على الحقائب الوزارية.



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