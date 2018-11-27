  • الجمعة 01 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:31 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: هذا ما سيحدث للمصريون في 2020

أسعار الدواجن

شعبة الدواجن تفجر مفاجأة مدوية بشأن ارتفاع أسعارها

حادث محطة مصر

تطورات جديدة بشأن حادث قطار محطة مصر

سائق القطار

هذه العقوبات تنتظر سائق جرار «محطة مصر»

الحاد

من «السوشيال ميديا» إلى معرض الكتاب.. بيع الإلحاد للمصريين

ساويرس

تعليق صادم من «ساويرس» على حادث قطار محطة مصر

القطار

مشروع بالبرلمان لـ«إعدام» المتسببين في حوادث القطارات

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم عن "الصحفيين المحبوسين": يريدون حربًا على الغرب

الاخوان

انفراد..تفاصيل الاتصالات بين شباب الإخوان والسلطة عبر وسطاء

أرشيفية

«وليد القاضي».. بطل من ذهب في حادثة «محطة مصر»

30 يناير.. الحكم على سعاد الخولي وآخرين بقضية الرشوة

قضايا وحوادث

سعاد الخولي
الخولي

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

دفاع "سعاد الخولي": شهادة سكرتيرة المحافظ تبرئها

#

تأجيل محاكمة سعاد الخولي بتهمة الرشوة لجلسة الغد

#

6 سنوات حبسا لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات

#

تأجيل محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين بتهمة الرشوة

فساد

رشوة

الجنايات

سعاد الخولي

حجزت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، اليوم الثلاثاء، جلسة 30 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى قضية سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إنْصَافًا لـ نُهَى الزيني!

محمود سلطان

رحم الله ضحايا محطة مصر ويرحم ضحايا قنواتنا

فراج إسماعيل

ولاد كلب الست

حسام فتحي

الكنيسة و الأطفال..(قداسته) متحرش!

د. هشام الحمامي

لقائى بالموسوعى "سلمان أبو ستة"

د. حسام عقل

والدان مع سبق الإصرار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كلب "بوش" يبدأ عملاً جديداً.. تعرف عليه
» نائب "السكك الحديدية" يكشف عقوبة الإهمال بالهيئة
» الجبير يزور باكستان حاملًا رسالة من ولي العهد السعودي
» حفيد«البنا» يقاضي 3 نساء اتهمنه باغتصابهن: مارست الجنس برضاهن
» كيف أتخلص من مشاعري تجاه امرأة متزوجة؟!
» بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يودع كأس تركيا
» مقتل وإصابة 14 في انفجار بالموصل
» الوداد المغربي يهزم مولودية وجدة 2/3
» النيابة توجه 3 اتهامات لسائق جرار محطة مصر
» لهذا السبب.. مستقبل رمضان صبحي في خطر
» فتاة تلقي نفسها على شريط مترو السادات

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
العنوسة
الزواج
حسن البنا
الإسلاميون
بيت الرعب