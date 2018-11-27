مفاجأة.. «أبوريدة» يتدخل للتعاقد مع مدرب جديد للأهلي

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المصريون

الاهلى

ابوريدة

في مفاجأة جديدة من العيار الثقيل، بدأ هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، البحث عن مدير فني أجنبي جديد للأهلي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقام هاني أبوريدة مؤخرًا بزيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في المستشفى بألمانيا، برفقة محمد كامل، رئيس شركة بريزنتشين، بعد الجراحة التي قام بها الأخير.

وخلال الجلسة قطع هاني أبوريدة وعداً على نفسه لرئيس الأهلي بمنحه هدية تتمثل في ترشيح مدرباً عالمياً يتولى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، لامتلاكه العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين.

وأكد رئيس الاتحاد، للنجم محمود الخطيب أنه لا يزال لديه السير الذاتية للمدربين الذين تم ترشيحهم لتدريب الفريق، قبل التوقيع على المكسيكي خافيير أجيري.

ويساعد أبوريدة في ملف المدرب الأجنبي، محمد كامل رئيس شركة بريزنتشين، الذي وعد أيضًا رئيس الأهلي بالمشاركة في راتب المدرب الأجنبي كراعٍ لنادي.

رابط التقرير الأصلي من هنا..

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