غدًا.. فتح سوق الصفقات لعرض شراء أوراسكوم على ثروة كابيتال

27 نوفمبر 2018 - 07:44 م





أعلن شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية، أنه سيتم غدا (الأربعاء) فتح سوق الصفقات لعرض شراء أوراسكوم للاستثمار القابضة على ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك حتى 11 من ديسمبر المقبل.





وأضافت الشركة في بيان، لها أن متوسط سعر إقفال أسهم الشركة المستهدفة بالعرض منذ تاريخ بداية التداول وحتى يوم العمل السابق على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء بلغ 6.3 جنيه.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الاختياري المقدم من أوراسكوم لشراء حصة غير حاكمة من رأسمال ثروة.





وفي الأسبوع الماضي، قالت الهيئة إن أوراسكوم للاستثمار القابضة أودعت مشروع عرض شراء اختياريا على أسهم رأسمال ثروة كابيتال القابضة لشراء حصة غير حاكمة.





وبحسب الشركة يتضمن العرض حالتين، الأولى منها تنص على الاستحواذ على 216.03 مليون سهم بنسبة 30% من رأسمال ثروة كابيتال بسعر 7.36 جنيه.











